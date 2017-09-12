基隆港原定今清淤 挖泥船還沒開工先防颱

基隆港務公司請來挖泥船，準備清除基隆港內淤泥（記者盧賢秀攝）

2017-09-12 13:08

［記者盧賢秀／基隆報導］基隆港水域被染黑，除了旭川河橡壩倒壩（意即橡皮壩放下來）之外，空拍發現船隻啟動擾動海裡的底泥，也是港區變黑原因之一，基隆港務公司今天緊急請來挖泥船，要清除港區的淤泥，不過還沒開工就防颱去了，等颱風過後再清淤泥。

基隆港列為郵輪母港，但日前被民眾空拍發現一半海域被染黑，對污染原因港務公司與市府有不同見解，港務公司與市府實測，發現旭川河口橡皮壩倒壩，確實會造成基隆港變色，市府則認為，船隻引擎啟動、擾動海裡的底泥造成陰陽海，昨天有民眾空拍證實船隻啟動掀起底泥，周邊都變成黑的了。

基隆港務公司的挖泥船今天上午已經到港區，準備清除淤泥，港務公司主秘林素如說，市港會合作共同維護港區水域清潔，每年都會編列預算清淤，只要處理區域不同，市府和港務公司都有定期開會，共同維護港區水域的清潔。

市長林右昌則說，市府秘書長李銅城與港務公司協調，港區將加強旭川河口、海洋廣場周邊及東二東三碼頭清淤，未來每年都會清淤；市府爭取旭川河、西定河、南榮河及田寮河的前瞻基礎建設水環境計畫，相關計畫核定後就立即推動，改善基隆港與市區河川的水質。