降低颱風路徑預報誤差 氣象局今起動追風計畫

觀測飛機針對環繞泰利颱風的7級風暴風範圍（距颱風中心約200公里）與其移動路徑上的重點區域執行觀測。（圖由氣象局提供）

2017-09-12 13:09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為因應泰利颱風對台可能造成的威脅，中央氣象局今天啟動飛機追風觀測計畫，預計今天傍晚5點從台中清泉崗機場起飛，進行為時6小時的觀測。中央氣象局表示，該計畫所觀測資料有助氣象人員預估颱風暴風半徑及強度，過去的統計也顯示，增加投落送觀測平均可降低72小時颱風路徑預報誤差約6.5%。

中央氣象局表示，泰利颱風目前距離台灣東方約1030公里海面上，預估路徑有向台灣接近趨勢，由於海面氣象觀測資料少，加上數值模式對於颱風的預測路徑仍有變化，因此進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。

為發揮觀測最大效益，中央氣象局與颱洪中心針對未來颱風可能的移動路徑、大氣環境等，已完成飛行路徑規劃。這次執行觀測之飛機為漢翔的Astra噴射機，預計將爬升至約1萬3千公尺的高空，針對環繞泰利颱風的7級風暴風範圍（距颱風中心約200公里）與其移動路徑上的重點區域執行觀測，所獲得的投落送資料會即時透過衛星通訊傳回中央氣象局，並隨即由該局發送至世界各國氣象作業中心。

該觀測資料可有效協助各國氣象人員進行颱風的暴風半徑與強度估計；投落送資料亦將供該局及世界各國之數值天氣模式運用，透過超級電腦演算，以改善颱風路徑與結構預報。

「颱風飛機投落送觀測」，又稱為「追風計畫」，自2003年起進行至今已完成77次飛行觀測，今年度由中央氣象局、國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心、台灣大學及漢翔航空工業股份有限公司共同執行，為目前亞洲唯一應用飛機於颱風的作業性觀測。