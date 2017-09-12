雙金義賣文旦挺創世 洪萬廷：被植物人的意志力打動。

世大運舉重金牌洪萬廷（左）與老欉文旦金質獎得主林金財（右）一起義賣文旦挺創世。（記者王秀亭攝）

2017-09-12 13:01

［記者王秀亭／台東報導］世大運女子舉重69公斤級金牌得主洪萬廷今天回到台東老家，為創世台東分院義賣花蓮文旦金質獎常勝軍林金財贊助的老欉文旦，並到病房為植物人住民加油打氣，洪萬廷說，實際接觸後，反而是被植物人持續復健，想要清醒的意志力所感動，讓自己可以更樂觀面對未來的路。

創世基金會台東分院照顧院內36名植物人，每個月的耗材、飲食、水電等相關費用約需100萬元，為號召民眾關注植物人安養需求，獲得花蓮縣瑞穗鄉鶴岡部落文旦農友林金財的協助，贊助35年老欉文旦讓院方義賣，作為植物人雙軌服務經費。

才在世大運拿下舉重金牌的洪萬廷，也義務返鄉為家鄉的植物人加油打氣，洪萬廷坦言，平時很怕病人和醫院的味道，一開始很擔心也抗拒院方要我去看植物人，想不到這裡沒有醫院的感覺，植物人也沒有想像中的陌生。

洪萬廷說，院方原本希望以自己不放棄的精神鼓勵臥床植物人，看到一位19歲的住民阿堅從植物人狀態逐漸甦醒，現在已能和他人簡單對話，這種狀態很像自己曾面臨的低潮期，但阿堅想要清醒的意志力很強，反而被這種精神打動，希望大家繼續堅持下去，會看到不一樣的風景。

創世台東院長王玉鳳表示，在雙料金牌的力挺下，盼民眾可以發揮愛心，認購花蓮鶴岡文旦，有5公斤、10公斤裝禮盒，分別為600、800元，台東地區指揮部已率先認購近千斤，要讓國軍弟兄率先嘗鮮。

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