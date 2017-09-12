泰利颱風將來襲 三星蔥農今早急搶收

7月尼莎颱風造成三星蔥損失慘重，蔥農憂泰利再造成災情，今早趁天氣良好時趕緊搶收。（記者張議晨攝）

2017-09-12 12:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭三星蔥產區在七月尼莎颱風時受損嚴重，損失面積超過100公頃，這次泰利颱風再次來襲，今早就有不少蔥農趕緊搶收，還未達採收標準的幼苗，則有蔥農先行拔起入庫冷藏，等到颱風過後再種回，就怕才剛復原不久的作物，又受颱風侵擾。

今年7月底「尼莎」颱風從宜蘭蘇澳登陸，殺得宜蘭農友「措手不及」，強風、豪雨造成宜蘭農損突破億元，尤其三星蔥損失最重，受災面積超過9成，光青蔥農損就超過2000萬元。這次「泰利」又來勢洶洶，三星蔥農不敢大意，昨下午就開始搶收入冰庫冷藏，不少蔥寮隨處可見農友搶收送洗的青蔥。

吳姓蔥農指出，七月時的尼莎讓許多蔥農錯估情勢，造成全鄉蔥農損失慘重，這次看到又有颱風來，馬上動員工人趕緊搶收。

至於還未達採收標準的蔥，有農民則先將種苗拔起，入庫冷藏，等到颱風過後再重新重回。黃姓農民說，青蔥種苗最怕風雨，若出現凹折，整枝植株只能「去了了」，才趕緊先下田搶收，「能救多少是多少」。而砸巨資投入大型溫室的農民林東海，今早也開始將蔥田架上紗網，並隨時緊盯颱風動態。

林東海說，「尼莎」讓大家措手不及，這次特別提早準備，昨已先將種苗收回，至於可採收的部分，今早則開始小面積採收。不過，如果颱風路徑持續北偏，搶收工作會先放緩，畢竟一下搶收太多也無冷藏庫可放，要再觀望颱風動態。