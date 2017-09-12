文言文不包括唐詩宋詞 課審委員：實際占比更高

2017-09-12 12:27

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教普通高中國語文領域課綱文白之爭，文言文派完勝，文言文占比仍高達45％到55％，課審會普高分組提案降為30％未過半數而失敗。普高分組委員、台南女中國文老師林秀珍今天在臉書上自剖，為什麼普高分組要笨到成立一個文言文工作小組，讓大家公審？因為所謂文言文45％到55％，是不包括唐詩、宋詞、元曲等韻文，研修小組還說《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》等古典小說不是文言文，但對一般人來說，古典文學都是文言文！亦即文言文實際上的占比一定是更高。

林秀珍老師說明，普高分組成立文言文工作小組的邏輯很簡單，主要是因為無法理解研修小組的說明，所謂文言文45％到55％，是不包括唐詩、宋詞、元曲等韻文的，研修小組要非中文系的明白韻文和文言文不同，但又無法用邏輯跟分組委員說清楚，就只說中華文化的博大，她要跟研修小組說，對一般人來說，古典文學都是文言文。

然後，每冊應選一課文化經典，選材範圍如《詩經》、《楚辭》、《老子》、《莊子》、《墨子》、《荀子》、《韓非子》、《文心雕龍》等，林秀珍表示，以上這些因為是經典，所以也不列屬於45％到55％的文言文中，研修小組還說《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》等古典小說不是文言文，但對非中文系的人來說，古典文學都是文言文。

林秀珍又指，研修小組告訴普高分組委員，文言文45％到55％只有附錄四之「 普通型高級中等學校推薦選文20篇」提供編選參考。這部分應該是為了大考鎖定，因為88年曾開放版本，結果老師們沒有安全感，把各版本不同選文都抄上，因此希望會有共同選文，但也讓委員們感受課綱的編選是為了考試，而不是呼應12年國教核心素養導向。

林秀珍表示，在普高分組開會的當下，她感受到的是，普高分組委員沒有人聽得懂國文科研修小組的詮釋，雙方對話花了很久的時間，但是無法清楚的是：為何古典小說、韻文不是文言文？這才是問題的癥結，研修小組認為古典小說和韻文不是文言文，但對其他更多的人人來說，這些都是古典文學、就是文言文。