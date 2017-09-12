詹詠然退賽風波 東勢鄉民舉「台灣貢獻度」引論戰

詹詠然在世大運賽事中途因身體不適退出準決賽，隨後出發前往美國參加美國公開賽，引發各界議論。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-12 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣網球女將詹詠然在世大運網球混雙退賽後，前進美網奪下女子雙打冠軍引發爭議。詹詠然的故鄉台中東勢一名鄉親為她出聲，認為詹詠然長期以台灣選手名義在世界舞台征戰，對台灣的貢獻超越你我。

一名東勢鄉民在討論東勢的臉書社團發文表示，世大運她也回來拚了幾塊獎牌留在台灣，只因為她最後一場沒把銅牌變金牌就赴美比賽，眾人就罵她裝病、自私，完全抹煞她的功勞，罵了半個月還不罷休。「這些指著詹詠然罵的人，你們為台灣做到的比她多嗎？就算詹詠然有錯，一次的錯誤就應該抹煞她過去所做的一切嗎？」

這位鄉民指出，台灣運動員到達世界一流水準，都是靠自己本身，政府常是看到才會錦上添花，選手好不容易才爬到高處，就算為自己多拚些獎金又如何。他認為，詹詠然能道歉，表示她有大將風範，不像某些政客死不認錯。「世大運，台灣對待外國選手充滿了人情味，對待自己的選手卻如此嚴苛，我深深為這一現象感到難過。」

許多鄉民表示，他講得很有道理，「真的，那些酸民有給過詹任何幫助嗎？」、「同感，相同的話也嘗試分享過，接不接受在個人了」、「成功背後所付出的，沒有人可以體會，不是三言兩語的網民可以批判的」。

但也有人持不同意見，認為詹沒有運動家精神，「大家所追尋的就是運動家的精神，若連基本的道理都做不到，世界第一也是了然」、「為了自己的好處，就要犧牲世大運搭檔嗎」、「詹只是吃相難看，沒什麼好吵」。