精神病友做中秋禮 吃的、用的超豐富

2017-09-12 11:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕下月就是中秋節，衛福部舉辦部立醫院復健產品發表，展示由精神病人製作的各項復健產品，包括蛋黃酥、餅乾和各式手工製品等，花樣百出。

衛生福利部八里療養院是精神專科醫院，提供精神病人多元的職能復健，可以讓精神病人獲得最佳的醫療和復健，而病人相關的職能復健產品也在活動中展出。

在各個職能工作隊的帶領包括拼布、陶藝、園藝、琉璃、輕食等，與職能代工場的訓練，增加復健基金的收入及病人參與訓練的獎勵，藉此建立多元精神病人職能復健模式並有具體成效。