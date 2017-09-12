推動「社區可食地景」 竹市社區糧倉初登場！

2017-09-12 11:49

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市繼推動「食物森林」與「可食地景環保菜園」後，今年結合臺灣社區協力農業協會，共同開發社區糧倉技術推廣培訓基地，每年可提供24公噸生廚餘及10公噸稻草再生利用管道，將積極建置「社區可食地景」。

市長林智堅表示，竹市去年陸續推動食物森林與可食地景環保菜園，深化社區鄰里與親子間的凝聚力。特別是於公有綠地打造的「食物森林」，開放全民設計、共耕、共享的做法引起全國矚目，環保署帶領全台環保局幹部觀摩，了解公園綠地創新的建置模式，盼能帶動公民參與公共事務、共創永續環境。

林智堅說，今年透過「社區糧倉培訓推廣計畫」所培訓出的34名種子教師，將推廣到全市122個里，朝向「一里一可食地景」的目標，傳授生態農業技術，讓民眾經營社區環保菜園能夠得心應手，更能吃得安心，杜絕食安疑慮，同時兼顧廚餘及農業廢棄物堆肥再利用效益。

林智堅表示，市府今年特別編列補助經費，提供10個名額，歡迎有興趣建置「社區可食地景」的里、社區發展協會及非營利機關團體申請，一起來翻轉閒置農地，活化成為市民農園和生態農場，見證「從土地到餐桌」的過程，從中學習「友善環境」的生活態度，傳遞愛護環境、永續發展的價值觀。

環保局長江盛任說，每年每10平方公尺的種植面積，可消耗0.5公噸農業廢棄稻草與1.25公噸生廚餘，並可生產150公斤的高麗菜。以目前194平方公尺示範區種植面積而言，每年可提供24公噸生廚餘及10公噸稻草去化管道，更可避免種稻農民露天燃燒廢棄乾稻草，減少88公噸的二氧化碳及30公斤的細懸浮微粒（PM2.5）排放量。未來藉由社區可食地景大力推廣，可有效提高生廚餘與農業廢棄物再利用效益。

環保局呼籲，對於農作物栽培與種植有興趣的市民，可一起學習生態農業常見的「厚土種植法」、「微生物菌技術」及「生物炭技術」等技術，並加入推廣環保菜園的行列。