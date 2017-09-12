冒險家皮卡爾：嘲笑我的專家已在研發電動飛機！

2017-09-12 11:38

〔記者張慧雯／台北報導〕陽光動力號探險家皮卡德（Bertrand Piccard）與科思創執行長唐佩德（Patrick Thomas）今（12）日於台北師範大學舉行演講，皮卡爾鼓勵年輕學子勇於冒險、勇於創新，他笑著說「當初嘲笑我的航空專家，現在都在研究電動飛機了！」

皮卡爾表示，陽光動力號是太陽能飛機，機翼跟波音747一樣長，但重量卻很輕，當初團隊提出這個構想時，所有航空專家都不相信、覺得不可能，沒有一架飛機可以不使用燃油、環遊世界，但事實證明「真的做到了！」他說，當初嘲笑我的這些航空專家，現在都在研發電動飛機，預計九年後就可以看得到！

現場湧入師範大學、中山女中等學生，學生詢問皮卡爾「遇到失敗怎麼辦？」他笑稱「創新常見的行為，就是認為失敗是一種處罰，其實， 大家應該要慶祝失敗，因為擺在面前有好幾千種的想法，失敗了只是代表這種方式行不通，還是可以找其他方式。」

唐佩德也說，在科思創，研發經費常常只能支持幾個想法，失敗時會舉行慶祝會，要抱持正面思考的態度說「太好了，可以把這個想法放在另一邊了！」而更妙的是，科思創當初要實驗把二氧化碳當作「材料」，試了很多方式都沒辦法，沒想到，就在失敗慶祝會時，有個工程師說，雖然研發失敗了，但是有發現一個特別的情況，而這個「起源」竟然讓二氧化碳順利變成材料！

皮卡爾也說，其實我們不是要製造飛機，是要傳達一個「環保、節能減碳」的訊息，為了這個遠大的目標，大家願意犧牲、努力工作，但大家知道努力的意義何；他也鼓勵年輕人，要跳脫線性思考，去挑戰、失敗有什麼關係?因為人生就只有這麼一回！