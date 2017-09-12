壽司教學到偏鄉 百人送愛樹人國小

在台中的市場起家，日本料理業者張志民每季將壽司教學列車開往偏鄉，今日再號召百人前往樹人國小，學童學做壽司，壽司吃到飽，還有飛行器教學、超跑體驗，玩得不亦樂乎。（記者王涵平攝）

2017-09-12 11:27

［記者王涵平／台南報導］在台中的市場起家，日本料理業者張志民每季將壽司教學列車開往偏鄉，今日再號召百人前往樹人國小，學童學做壽司，壽司吃到飽，還有飛行器教學、超跑體驗，玩得不亦樂乎。

樹人國小校長劉裕承表示，外號「TORO桑」的張志民年輕時曾是桀傲不拘的浪子，因對創意料理的堅持，從市場起家，目前準備開設鵝房宮日本概念料理旗艦店，還曾獲選模範父親，體認珍惜與感恩，每季都帶領料理師傅前往偏鄉教學童製作壽司，希望大家吃到平常不易吃到的日本料理。

今日在樹人國小舉行的公益活動，邀請鄰近土庫國小47位學童參加，除了壽司教學，台中市四維國小校長黃圓媛也率老師陳錫華帶來有趣的飛行器課程，志工莊慧淨則進行人際點線面活動，此外，馬卡龍車隊和TMC台灣肌肉車隊組成12台超跑車隊相當吸睛，雨果文教基金會還帶來捐款和物資。

學童們在壽司師傅的指導下，認真學做壽司，業者提供豐盛食材料，也請大家盡量享用，學童吃著自己做的壽司，直呼好好吃喔！

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