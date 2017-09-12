學童又回許厝分校上課 環團批縣府忽視六輕污染

耘林藝術人文生態關懷協會等多個環保團體抨擊縣府，默許學童回許厝分校上課，是替六輕解套。（記者林國賢攝）

2017-09-12 11:16

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學童本學期又回分校上課，耘林藝術人文生態關懷協會等多個環保團體今至縣府用行動劇抨擊默許學童回分校上課，是打假球忽視六輕污染。

距離六輕廠區僅900公尺的麥寮橋頭國小許厝分校，學童體內驗出硫代二乙酸（TdGA）明顯偏高，近3年，年年在本校與分校間上課，學童健康與受教權爭論不休，本月學童又從橋頭國小本校回到分校上課。

耘林藝術人文生態關懷協會、雲林環境保護聯盟等多個環保團體今天到縣府表演行動劇，抗議縣府默許學童回本校是忽視六輕污染事實，讓學童置身在污染風險中，非常不負責任，他們要求教育部加速推動遷校，保障學童健康。

縣府教育處長梁恩嘉表示，在國衛院未針對學童硫代二乙酸數值對健康影響做出結論，及行政院明確指示遷校事宜，縣府仍希望學童回本校上課，但橋頭本校即將改建，加上分校家長堅持回分校上課，為確保學生受教權，暫時讓老師跟著學童回分校。

梁恩嘉指出，縣府在分校設置多項環境監測設備，即時監測空氣品質，隨時保護學童安全，也會持續跟家長溝通，讓學童在更安全環境上課。