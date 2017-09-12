直播也能行善 公益標拍賣募15萬濟貧

2017-09-12 10:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大雅區震天宮宮主李科萬為了籌錢幫三太子蓋廟，去年開始在臉書直播拍賣各式物品，月初得知因病身故的李姓市民家境清寒，透過直播採公益標方式拍賣藝品募得15萬元，並在上週五透過里長當面交給遺孀，李科萬說，直播也能行善，即便講到口水都乾了還是覺得很欣慰。

台中市大雅區震天宮4年前向內政部申請「中華震天太子民俗文化協會」立案，同時發願替三太子另覓地建廟，太子會成員集體拈香向三太子祈求「中壇太子元帥，中獎就替您蓋廟並做功德」，50名會員每人出10元集資500元以電腦選號購買5注威力彩，果真中了二獎彩金611萬餘元，扣稅後實得489萬多元全存入公戶，除三分之二做建廟基金，其餘捐給社福團體。

只是建廟經費動輒上億，宮主李科萬自去年開始臉書直播拍賣各式物品籌措資金，但直播不忘行善，每月都會有一至兩次的公益標，拍賣募得款項，都會捐出給公益、弱勢團體，迄今已捐出百萬，今年4月得知第六分局警員簡銘韋因公受重傷，曾援此方式募得25萬元醫藥、慰問費前往醫院探視簡，並將善款交給簡母，希望略能減輕簡家負擔。

本月初李科萬透過友人得知，住北區建成里的42歲李男因病身故，留下一對分別就讀小一及小三的子女，家境相當清寒，隨即透過直播採公益標方式在震天藝品的臉書粉絲專頁，拍賣了包括雕刻品、水晶手鍊、項鍊等多項藝品或飾品，期間也陸續有人捐款上萬元，從晚間一直拍賣到深夜共募得15萬元，上週五並在里長林文吉見證下當面交給遺孀，希藉此拋磚引玉並稍解李家經濟燃眉之急。

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