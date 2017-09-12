電音趴過後 台北河濱公園綠地垃圾遍布...

電音趴「Road To Ultra Taiwan」。（資料照）

2017-09-12 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕電音趴「Road To Ultra Taiwan」10日在台北大佳河濱公園舉辦電音趴，邀請到國際知名DJ「老菸槍雙人組」（The Chainsmokers）、Martin Garrix、Zedd等人，吸引2萬7千名電音迷朝聖。但有網友發現，活動結束過後，地上垃圾遍布，譏諷「台灣最美麗的在大佳河濱公園」。

網友duty0925在PTT上PO文說，快來看「Road To Ultra Taiwan」狂歡過後遺留許多漂亮的美景，那些在台北河濱公園參加派對的型男、正妹在社群網站Instagram上瘋狂打卡，卻是如此的對待大家的綠地。

有網友諷刺這是「台灣最美風景」，還有人認為參與電音趴的人沒有水準，「像核彈爆炸」、「台灣人素質真高」、「一群沒有公德心的人」、「潮爆惹」、「電音完就是垃圾」、「正常能量釋放」。

還有人懷疑主辦單位辦完活動為何不用清理垃圾善後，「 這主辦單位與參加者不用善後收拾嗎」、「主辦單位的問題，辦完活動不用清場地？」

電音趴「Road To Ultra Taiwan」在大佳河濱公園舉辦，上萬人狂歡卻製造滿地垃圾。 （資料照）

電音趴過後，台北大佳河濱公園遍地垃圾。（圖擷取自PTT）

河濱公園草皮上積滿許多垃圾。（圖擷取自PTT）