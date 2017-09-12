泰利來襲！今海陸警齊發 侵台時恐達中颱上限

今天各地多雲時晴，白天各地高溫約32至34度，不過晚起隨颱風接近，迎風面的北部及宜花地區會有陣陣風雨出現。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-12 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風來襲！今天（12日）各地白天仍為多雲時晴的天氣，僅午後南部地區及其他山區有零星雷陣雨，不過晚間起隨颱風接近，迎風面的北部及宜花地區會有風雨出現，泰利若路徑不變，明天下半天至後天影響最劇烈，應提早落實防颱。

中央氣象局指出，泰利颱風目前已增強為中度颱風，持續朝西北西轉西北的方向往台灣接近，靠近台灣時其強度有機會達到中度颱風上限左右，若路徑預報不變，氣象局將於今天上午發布海上颱風警報，晚上發布陸上颱風警報。

氣象局預估，13日下半天至14日將是颱風影響台灣最劇烈的時間，北部及東北部將會首當其衝，其他地區也會有明顯風雨，各地都有大雨或豪雨發生的機率，民眾需做好防颱準備。

今天氣溫部分，各地高溫約32至34度，大台北白天高溫約36度。另外空氣品質方面，今天全台各地及外島空氣品質，中南部及金門為敏感不良等級（對敏感民眾不健康），其他地區良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

隨颱風接近，氣象局提醒，今晚起中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8到9級強陣風，台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、北部、南部及恆春半島沿海也將有長浪發生，海邊活動請特別注意安全。

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今天白天天氣仍穩定。（圖擷取自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）