農委會「感恩Seafood」好潮 鄉民：準備業力引爆

澎湖紫海膽。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-09-11 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕妙禪創始「佛教如來宗」擁有廣大信眾，因信眾身著紫衣更被封為「紫衣神教」，日前媒體揭露信眾集資4000多萬元，買了2輛名車勞斯萊斯供養妙禪，引發社會議論，農委會小編也跟上時事，在農委會臉書粉專發文：「再多勞斯萊斯也換不回Seafood」，藉此向民眾呼籲海膽保育的重要性，笑翻眾網友。

由於妙禪信眾開口不離「感恩師父！讚嘆師父！」網路上討論區常有網友用此來回應相關事件，更變化出用諧音將「師父」換成英文的「Seafood」（海鮮），惡搞成「感恩Seafood ！讚嘆Seafood！」

農委會臉書專頁今天一則臉書貼文「再多勞斯萊斯也換不回Seafood」，便用上述橋段，表示「感恩Seafood！讚嘆Seafood！有紫海膽Seafood我們才有美味的食物」，藉此帶出海膽產量減少的警訊，呼籲大家一起遵守澎湖海域海膽的禁捕期規定。

由於該則貼文的手法，和一般政府政策宣導的手法大相逕庭，不少網友見狀後紛紛笑翻，有人笑說：「剛剛還懷疑這是假帳號」、「這個Seafood好潮」。

該則貼文甚至被轉貼到PTT，不少鄉民直呼：「準備業力引爆」、「該不會是替代役寫的吧XD」、「嘗嘗充滿法喜的紫海膽」、「這小編肯定是鄉民」。