中醫大施工到半夜 住戶憤怒揚言抗議

中醫大工地臨福興一路側有4棟社區大樓近千戶，住戶們抱怨，8日工地夜間趕工，竟施工到翌日凌晨2點，嚴重妨礙安寧，太可惡了！（記者廖雪茹攝）

2017-09-11 22:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新建中的中國醫藥大學新竹縣健康產業園區近來接連2天晚上施工超過10點，8日甚至到翌日凌晨2點，吵到緊鄰社區大樓住戶不得安寧，痛批「無法無天」，揚言將包圍工地抗議；縣府環保局表示，8日深夜曾連續稽查4次，正依違反「噪音管制法」第8條規定，依行政程序呈核處分書。

竹北市斗崙里里長鄭建村接獲里民陳情，今早偕同德鑫社區管委會楊姓主委、縣議員葉芬英、助理楊敬賜，與中醫大工地德昌營造周姓主任、雙喜營造陳姓主任現勘。

周、陳兩人當場致歉，並說8日當天進行高低板的灌漿作業，無法中途喊停，雖已全力趕工，仍超過原預期時間，「真的是不得已、不得已」，也疏失公告，很抱歉造成住戶困擾，「以後不會再發生類似情況了」。

中醫大工地臨福興一路側有4棟社區大樓近千戶，住戶們抱怨，8日工地夜間趕工，竟施工到翌日凌晨2點，嚴重妨礙安寧，可惡極了！「還不時聽到對講機廣播和水泥車按喇叭相互溝通」，簡直就是「如入無人之境」。當天住戶們檢舉電話灌爆環保局陳情專線，稽查人員、警方等相關單位都到場關切。

環保局空氣污染防治科科長蕭宏杰表示，新竹縣政府工務處有公告，工地在晚上10點到隔日7點不能使用動力機械，違者可依違反噪音法，可處3000元以上3萬元以下罰锾，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。

蕭宏杰指出，中醫大工地曾在6月12日違反上述規定罰3000元，9月2日及8日，又陸續違規，處罰金額得逐次遞增；其中，8日稽查紀錄4次，最晚是9日凌晨約1點30分，處分書正呈核中。

鄭建村說，4月8日曾召開施工說明會，協議工地假日、夜間施工及重要工程，應提前公告周知，但工地都疏忽未做到，且施工到半夜，讓住戶氣炸了，揚言包圍工地抗議。葉芬英也要求工地確實控管，避免爆發衝突。

兩工地主任除承諾不再逾時施工，也說中醫大將認養博愛南路和福興一路側的人行道和路樹，敦親睦鄰；針對福興一路凹凸不平的鋪面，將儘速協助改善。

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