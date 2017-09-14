鐵道迷必看！余智仁打造的夢幻微型世界

2017-09-14 07:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣有不少鐵道迷，有人熱愛鐵道旅行、有些以收藏列車模型為興趣，余智仁則是親自設計、製作專屬鐵道模型場景，並為動力列車模型和軌道接上電源驅動，余智仁說：「比起收藏在櫥窗裡，我更喜歡看著不斷移動的列車，只有在鐵軌上奔馳才能展現出『它』的靈魂！」

余智仁20年前入手的第1組動力列車模型「德國ICE列車」，正是太太送他的禮物，從此余智仁便跌進動力列車模型的世界，陸續花了10年完成14×10尺的「山城小鎮」鐵道模型場景；爾後4年又以「歐洲城堡」為題，設計出25×10尺巨作。作品中可見列車沿著軌道經過山城小鎮，馬路上汽車來來往往，路旁有商店、停車場和住宅，遠眺山頭可看見華麗的城堡，火車站月台上人們正等著列車進站，「叮噹～叮噹～」是平交道柵欄放下的聲音。

但要驅動列車基本電工知識可少不了，余智仁說：「台灣常見列車模型比例包含1：150、1：160和1：87，現場看到的是前兩者，可共用9mm軌距的軌道（簡稱N軌）；動力則來自軌道12伏特直流電壓，加上列車內裝有迷你馬達，只需調整電壓大小就能控制列車速度，切換正、負極則能讓列車前進或後退，列車同時行駛得計算彼此速率避免相撞，還可設定到站減速、停留秒數、發車啟動等。」余智仁更進一步點亮路燈和大小屋舍，透過燈光可發現屋裡擺設的袖珍家具，整體擬真到了極點！

不僅如此，市售模型材料早已滿足不了余智仁，他開始利用樹酯製作山坡、岩石，研究調色讓場景更擬真，甚至自製模具灌出城堡模型元件，組裝出專屬風格城堡，最後連柏油馬路、路燈造型等全都自製，還可切換日、夜間模式。今年余智仁將作品移到台南保安火車站旁小屋，開放參觀，讓有興趣的大、小朋友都能近距離感受鐵道模型的魅力！

夢幻火車翡翠城看展去

電話：0936-944-402

地址：台南市仁德區文賢路一段529巷13弄3號之1（台南保安火車站旁）

時間：09：30～12：00、13：30～18：30，無休

門票：每人100元、開幕優惠每人60元，未滿2歲幼童免費

FB：夢幻火車翡翠城