新北都市設計大賞首獎出爐 環境友善超讚

林口三井暢貨園區獲新北市都市設計大賞一般建築類首獎。（新北市城鄉局提供）

2017-09-11 23:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府鼓勵建築師持續投入友善都市環境塑造，與新北市建築師公會共同舉辦「新北市都市設計大賞」，初選收到111件設計參賽，經專家委員評審後選出18件入圍作品，11日公布首獎及優選作品，由市長朱立倫頒獎表揚，希望讓新北市市容從過去老舊、傳統與擁擠中蛻變，展現新風貌。

新北市都市設計大賞上一次舉辦已經是6年前，這一次舉辦共有111件作品參賽，依一般建築、公共建築、規劃設計三大類再選出18件，昨天公布首獎分別為一般建築類：林口三井暢貨園區（大矩聯合建築師事務集合住所，建築師楊逸詠）；公共工程類：新北市綜合福利服務大樓（境向聯合建築師事務所，建築師莊希聖）；規劃設計類：三重商工地下停車場（戴嘉惠建築師事務所，建築師戴嘉惠）。

朱立倫指出，不管是活動中心、運動中心或者公共建築等，對市民都是非常重要的建設，讓大家感受都會不同風貌，頒獎給已經努力有成果的建築師是一種肯定，也激勵更多新的建築師持續為台灣的城市風貌努力。

城鄉局副局長江志誠表示，都市設計大賞評審著重建物的公益性與友善空間，以使用者的角度來進行環境規劃，包含優質的人行空間、綠地休憩空間及創意與生態建築等。