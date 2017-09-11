泰利轉中颱 暴風圈週三觸台 北台明晚嚴加戒備

泰利颱風來勢洶洶，北台灣明晚開始就會受其影響開始颳風下雨。（圖擷自中央氣象局）

2017-09-11 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風泰利，今天下午2時在距離鵝鑾鼻東南東方約1510公里的海面上，晚間8時已增強為中颱。明（12）日晚間隨著泰利逐漸接近，迎風面的北部及宜花地區會有風雨出現。

據《中央氣象局》預報，溫度方面，各地白天高溫約32至34度，大台北有36度高溫發生的機率，整體感受仍較為悶熱，戶外活動請多補充水份。

降雨方面，各地白天仍以多雲時晴的天氣型態為主，僅午後在南部地區及中南部山區有零星雷陣雨，晚起隨著颱風逐漸接近，北部及宜花地區會有風雨出現。

颱風動向方面，泰利今天下午2時距離鵝鑾鼻東南東方約1510公里的海面上，持續朝西北西方向往台灣接近，因移動過程的環境有利颱風發展，今晚8時已增強為中颱，不排除有達到強度颱風的機會。

颱風週三下半天至週四影響最烈

如果颱風路徑不變，氣象局將於明天上午發布海上颱風警報，並且在晚上發布陸上颱風警報，週三（13日）下半天至週四（14日）將是颱風影響台灣最劇烈的時間，全台都將陸續進入暴風圈內，請大家提早做好防颱的準備工作。

至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有機會成為今年第19號颱風「杜蘇芮」（Doksuri，南韓提供，猛禽名）的趨勢，未來將朝西往菲律賓移動並進入南海，短時間內對台灣的天氣沒有影響。

暴風圈有機會擴大至200公里以上

《天氣風險公司》指出，週三中午到週四晚間，暴風圈將碰觸本島，風雨再加大，以中部以北到宜蘭花蓮影響最明顯，暴風圈有機會再擴大至200公里以上，千萬不能掉以輕心。

明晚起中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8到9級強陣風，台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、北部、南部及恆春半島沿海也將有長浪發生。

空氣品質方面，12日中南部及金門敏感不良等級（對敏感民眾不健康），其他良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

今年第18號輕度颱風泰利，今晚間8時已增強為中颱。（圖擷自中央氣象局）

各地白天高溫約32至34度，大台北有36度高溫發生的機率，整體感受仍較為悶熱。（圖擷自中央氣象局）