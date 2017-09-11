國慶煙火今晚牛刀小試 台東民眾：不夠精采

今晚在台東試放國慶煙火。（記者黃明堂攝）

2017-09-11 20:55

［記者黃明堂／台東報導］今年國慶煙火將在台東施放，為找出最佳的活動主場地，今晚8點多試放5分鐘，因為規模小也缺乏花樣，與先睹為快的台東民眾期待的畫面有很大落差，不過，縣府說，國慶正式施放，精采可期。

台東縣政府民政處長顏志光說，國慶煙火過去並無試放慣例，但因首次在台東舉辦，且在卑南溪口的施放地點有森林公園阻隔，擔心低空煙火的觀賞視線，可能被樹林阻隔，所以縣府特別要求國慶籌備處煙火組試放。

今晚試放3吋到8吋的低空煙火，高度從120公尺到2百多公尺，台東市區都可以清楚看到，有民眾跑到大樓頂欣賞，縣長黃健庭則邀世大運的台東縣籍選手在桂田酒店頂樓觀賞。

顏志光說，國慶當天施放的煙火口徑從3吋到最大的24吋，口徑愈大，高度更高，預計有6大主題，各施放6分鐘。

目前擇定的觀看主場地是志航基地或森林公園大草原，但前者很大的交通動線問題，恐令民眾進出不便，後者則可能有樹林阻隔觀賞視線，所以必須透過試放，來找出最佳地點。

在試放過程中，在森林公園、馬亨亨大道多處路口，及四維路底，都有人員監看紀錄，將進一步分析評估後，擇定主場地。

今晚在台東試放國慶煙火。（記者黃明堂攝）