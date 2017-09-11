農曆7月拜溪王 濁水溪百年傳統習俗恐消逝

許震唐用影像記錄17年前，濁水溪河堤未整治水泥護堤，台西村民家家戶戶挑著扁擔，沿著土堤走下，祭拜溪王。（圖：許震唐提供）

2017-09-11 20:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆7月是中元普度的日子，但在彰化縣大城鄉緊鄰濁水溪出海口的台西村，也是每年一度祭拜「溪王」的日子，相傳早年濁水溪逢大雨，河堤易竄道，到處淹水成災，沿岸居民為了祈求平安，每到中元節隔日，就有祭溪王習俗。但這項百年傳統卻隨著人口沒落逐漸式微，台西村民許震唐用影像記錄，擔憂再無年輕人接棒，百年傳統恐會消失。

濁水溪是全台最長河流，但濁水溪黑泥淤積河床，容易因大雨造成氾濫，沿岸的彰化二水、北斗、雲林二崙等地居民都飽受洪患之苦，為求平安開始有拜溪神的習俗，據傳大正9年（1920年）一場颱風讓濁水溪位在大城鄉的出海口潰堤，洪水淹漫台西村，村民生命財產岌岌可危，當地信仰顯榮宮主祀五府千歲顯靈，化身乩童扛著武轎跳到濁水溪與溪王協調，最後乩童體力不支被沖上岸，但洪水也就此散去，依此每年農曆7月16日，成為拜溪王的日子。

台西村前村長75歲的許奕結指出，從孩堤時代就有印象跟著爸爸媽媽到濁水溪邊祭拜溪王，大人挑著扁擔、吊籃裡頭裝著三牲、肉粽，小孩則手捧紅龜粿走到濁水溪河床拜溪王，拜完溪王也會再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼，祈求風調雨順，闔家平安。

許奕結說，60年代擔任村長，當時大城西瓜全國有名，每當中元節後家家戶戶都會來拜溪王感謝豐收，祭拜隊伍可達300公尺最少1000人，可是六輕來後，當地人民生命財產都被影響，人口加速流失，只剩老人獨守家園，近年拜溪王人口不再超過百人，甚至不再見到年輕人，擔心這近百年的習俗將消逝。

「每一年中元一定要拜溪王，這樣颱風來才不會淹大水」，許震唐表示，這句話言猶在耳，因此每年都會抽空參加，也透過影像記錄，讓每個台西村人甚者國人，能看到彰化最偏遠角落裡，最重要的一場習俗。對於未來已著手規劃，讓「拜溪王」成為一種慶典，甚至讓更多人來參與。