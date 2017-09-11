板橋、中和、三重、新莊部分區域 納空品淨區

板橋以市府為中心，在文化路一段、漢生東路、民族路和民權路範圍內為空氣品質淨區。（記者何玉華攝）

2017-09-11 21:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市以往都在偏鄉劃設實施空氣品質淨區，市府環保局今年8月起，首次納入板橋、中和、三重、新莊四都會區部分區域，強力管制高污染車輛（二行程機車及1、2期老舊柴油車），9月1日起，判讀車牌辨識系統錄到的車輛，車主若未依規定完成定檢，將開罰2000元。

環保局空氣品質維護科科長李俊毅表示，空品淨區限制高污染車輛進入而非禁止，只要二行程機車及1、2期老舊柴油車完成當年度的定檢，一樣可以進入；依規定，5年以上車輛每年必須定檢，二行程機車最晚是民國93年出廠，車齡都已達13年，必須年年定檢；二期柴油車最晚是88年生產，目前雖無定檢制度，但依交通法規，有行駛區域限制，若在空品淨區發現，採目測強力攔檢。

李俊毅說，透過交通大數據分析各地移動污染源的污染數值，並據此劃設空品淨區，包括板橋以市府為中心，在文化路一段、漢生東路、民族路和民權路範圍內；中和在和城路一段、圓通路間區塊，錦和運動公園、錦和高中、雙和醫院都在其中；新莊在復興路一段、中華路一段、公園路及新泰路間；三重在中正北路、重新路二段、垂陽路二段及過圳街間；年底前預計再納入八里、林口兩區。