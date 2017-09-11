挑戰高市「農業打工皇帝」頭銜 還有機會得iPhone7

2017-09-11 20:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局為解決農村缺工，全國首創「農來趣」上路3個月，近千名學生完成至少千件任務，加碼推出「農業打工皇帝」競賽激烈，由大三學生陳定華累積打工36次領先，挑戰「農業打工皇帝」頭銜，還有機會獲得iPhone7手機。

高市農民約20多萬人，農業缺工4千多人，農業局全國首創推出「農來趣」，鎖定農村周邊5所大學，農民缺工PO在群組，提供學生打工機會，上路才3個月，吸引近千名學生深入農村，課餘閒暇兼差打工，完成至少千件任務，成為農業人力資源庫。

農業局加碼推出「農業打工皇帝」競賽，鼓勵學生累積打工次數最高者，將榮登今年「農業打工皇帝」，還能獲得iPhone7手機大獎，競賽到11月20日止，吸引多人競逐激烈，目前以高雄第一科技大學學生陳定華累積打工36次領先。

陳定華表示，曾於便利商店及藥妝店打工，不是遇到奧客，就是有業績壓力，時間也受限制，選擇到農村打工，時間彈性是最大考量，負責分級、包裝，體驗不同工作，觀察農民做生意，學會行銷手法，未來學以致用，還能交到好朋友。

陳定華讀書不想靠家人，暑假打工賺學費，他分享工作甘苦談，剛開始從事勞力工作，每天回家腰酸背痛，就當作鍛鍊身體，農民工作多樣化，最重要很有人情味，他幫忙採收玉荷包1周，農民不但每天請吃晚餐，還每天贈送1袋玉荷包，令他「揪感心」。

農民組織科長梁銘憲說，陳定華只要不影響課業，幾乎無役不與，從玉荷包採收、除草，到集貨場包裝芭樂，顯見他很努力，工作很用心，獲得農民肯定，目前領先群雄，實在很不容易。