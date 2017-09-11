愛玩3C罹滑鼠手？三總發表新式治療方式

2017-09-11 20:24

〔記者林惠琴／台北報導〕腕隧道症候群俗稱滑鼠手，多好發於電腦使用者、長時間手腕過度屈曲及伸展，例如機械技工、木匠、打字員及家庭主婦等族群，過去主要透過藥物、復健治療、特製的手腕護具、局部類固醇注射或外科手術等傳統治療，但三軍總醫院今日發表體外震波、超音波導引葡萄糖水注射、自體高濃度血小板血漿等新式治療方式。

三軍總醫院復健部醫師吳永燦表示，正中神經是指支配大拇指動作與支配大拇指、食指、中指，以及一部分無名指感覺的神經，它會穿過手腕處的「腕隧道」，若是受到壓迫、發炎，導致正中神經缺氧及病變，就可能出現腕隧道症候群。

吳永燦指出，腕隧道症候群的盛行率，女性約7%、男性約1%，發生率隨著年齡增加而上升，女性好發年齡在45到54歲之間。然而，現代人工作忙碌，喜歡使用3C產品，發生的年齡層有逐漸下降趨勢。

吳永燦說明，早期症狀為大拇指、食指、中指及無名指的橈側會有麻木刺痛感，可能在夜裡睡覺時或清晨快起床時加劇；中期出現持續性手指疼痛麻木，可能拿筷子、杯子、扣鈕扣等細微動作出現障礙，甚至握力變得軟弱，手中東西會開始拿不穩、甚至掉落的狀況發生；後期大拇指基端的肌肉萎縮、感覺喪失等。

吳永燦強調，除了傳統治療外，現在已有新式的治療方式，包含體外震波，震波可刺激生長激素，達到止痛與組織修復再生的功能；超音波導引葡萄糖水注射，則是以5%葡萄糖水做神經注射，可有效降低神經發炎腫脹，另透過超音波導引注射實施神經解套鬆動術，可減緩神經壓迫及缺氧狀態，促進血液循環，改善神經病變；還有自體高濃度血小板血漿富含許多豐富生長因子，過去動物實驗證實可促進神經修復，可施打改善症狀。