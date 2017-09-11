武德長存！ 枋寮木造「武德殿」登錄歷史建築

2017-09-11 20:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣文化處文化資產保護所今天審議屏東市、枋寮鄉及恆春鎮3個被提報文資審議的建築，其中枋寮武德殿已是第3度現勘，委員除對已被拆除的部分建物感到可惜，更震驚派出所磚造工藝的保留完整性，下午也傳出好消息，原本已要被拆除的枋寮武德殿，戲劇性逆轉，正式登錄歷史建築。

枋寮「武德殿」佔地約30坪，是日治時期警察劍道及柔道練習場，屋齡至少80年，採日式木造建築工法，台灣檜木約佔建材一半，不過後來使用該建物的戶政事務所，在遷移後原欲拆除，經地方發聲籲請保留，鄉公所也發現該地竟是鄉有財產，鄉代會日前通過未經評估就「別拆」決議。

今天文資委員到場現勘，提報人楊三二及自由台灣黨屏辦主任丁勇智到場聲援，楊三二說，該殿木材都漆上柏油，除防蟲更是「越老越穩」，梁柱狀況良好，而武德殿除為警察武德象徵，更是觀光利基，盼縣府向中央爭取經費修復。

除武德殿，旁邊前身為派出所、現警員宿舍的磚造建築及原在武德殿後方的日式官舍都被提報審議，但文資委員發現日式官舍早就被夷為平地成為停車場外，派出所部分的建物疑因要還地遭拆除，但當時的磚造手藝讓派出所堅固傳承至今，令人佩服。

下午文資所召開審議委員會，經過3度現勘的委員們訝異於磚造牆身及木造建築，委員會正式決議登錄歷史建築。