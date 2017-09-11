竹塹或防風林？ 恆春張家古厝竹林決議了

2017-09-11 19:42

〔記者邱芷柔、蔡宗憲／屏東報導〕恆春張家古厝周邊的竹林，由後代子孫提報文化景觀後，引發地方爭論究竟這片竹林「是防風竹林還是竹塹」，屏東縣政府今天下午召開文資審議，委員們經過現勘、訪查並參考公聽會紀錄，最終決議不登錄為文化景觀。

月初舉辦的文資審議公聽會上，提報者認為張家古厝是恆春僅存最後一間仍完整具有竹塹環繞的傳統建築，關心文化保存議題的人士也到場發言力挺，呼籲文資審議委員及縣府應全力保存公共文化財，但土地所有權人卻抱持不同看法，認為古厝後方的竹林，就是老一輩耕作時防風用，不曾有什麼防禦的功能，不應提報文化景觀影響所有權人權益，雙方火藥味濃厚。

文化處表示，8月初文資委員南下古厝初勘，除了在公聽會上記錄各方說明及表達，文資審議前，委員們也南下恆春現勘，會議中根據會勘、訪查及公聽會紀錄等資料進行討論。

多數委員們認為，提報文化景觀的竹塹與古厝，兩者關聯性從空間發展的歷史脈絡來看，其防禦性功能主張難以成立，竹塹現行竹林不連續，且成雜林風貌，與防禦型竹塹功能有所差異，現勘也經過丈量，竹林與古厝距離過近，約達一公尺，古厝井水設置於竹林內，與防禦功能的主張也有矛盾，另外多方訪查，認為竹林為防落山風與確立田產界址功能，所以最終決議不登錄為文化景觀。

為了竹塹提報「文化景觀」努力多時的張洧齊則表示，雖然未能成功提報，仍謝謝社會大眾對竹塹的關注，及召開文資審議的屏東縣政府，相信審議委員會是秉持公正專業的決定，但整個文資審議過程如有行政瑕疵，仍不排除提起訴願。

除了「恆春張家古厝防禦型竹塹」，今天的文資審議中也針對「枋寮演武場」、屏東市的「眷村南京路45號」進行審議，最終決議「枋寮演武場」登錄為歷史建築，而「眷村南京路45號」則解除其歷史建築身份。

王文章說，委員們認為「眷村南京路45號」整體建築已不完整且嚴重毀損，所以廢止歷史建築，但是委員們有但書，建議將其磚造煙囪、構建等，在未來保留上以殘跡保留。