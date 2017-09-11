麻豆柚園內有「捷運」 省工省錢讓人驚豔

柚農王佑鑫在自家柚園設計、打造的自動化搬運軌道系統。（記者楊金城攝）

2017-09-11 19:05

〔記者楊金城／台南報導〕節省人工，麻豆柚園內出現如「捷運」般的自動化搬運系統，讓人驚豔。

63歲柚農王佑鑫有電機、自動控制、冷凍空調、工業配線的專長，在自家柚園自行設計、打造自動化搬運軌道系統、自動澆溉、抽水設備，減少人力，管理柚園、採收文旦更輕鬆，省工省錢。

連台灣首府大學都有意請王佑鑫來開課，校長許光華說，農村人口老化，管理果園很辛苦，在麻豆文旦採收期的缺工更嚴重，王佑鑫為節省人力設計自動化機械取代粗重的搬運工作，值得推廣給其它柚農，將由學校推廣教育處開設文旦果園現代化經營班，善盡大學對地方的教育責任，協助發展麻豆文旦產業。

王佑鑫在柚園內鋪設軌道，文旦採收後由採收工搬上電動運搬車，並可加掛兩節子車，由運搬車循著軌道自動載回文旦倉庫，運搬車也可以遙控控制，文旦倉庫另設計了水冷扇，幫儲放待售的文旦吹冷風降溫，以利久放。

王佑鑫在3分地的柚園架設3條軌道，自動化搬運系統可節省4名人力搬運，1天可省工資1萬元，且這些軌道可拆卸後在其它柚園組裝，加上自動灑水澆灌、自動抽水避免柚園積水，一整套費用約25萬元（不含工資），相當划算。

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