南投柯仔坑國宅變搶手 力拚跳脫蚊子館污名

南投縣竹山鎮921震災「柯仔坑」國宅，之前乏人問津，雜草叢生，如今因便利的交通，變得十分搶手。（記者謝介裕攝）

2017-09-11 19:12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮921震災「柯仔坑」國宅，原本有67棟乏人問津，且雜草叢生，隨著國道3號南雲交流道開通後，因交通便捷變得十分搶手，國產署南投辦事處配合地方「銀髮族落點計畫」，預留10棟後，僅剩的11棟將在15日進行標售，預料將再掀一波搶購熱潮。

南投縣是921地震重災區，中央為讓經濟弱勢受災戶有棲身之所，遂在南投、中寮、草屯、埔里、竹山等地區興建平價國宅，尤以滯銷最嚴重的竹山「柯仔坑」國宅最受注目，扣除已撥由公家機關使用的48戶集合式住宅，98棟3層樓透天厝中，迄去年底尚剩餘67棟。

由於每棟國宅面積多半不到20坪，空間過於狹小，導致乏人問津，怎料，在緊鄰的國道3號南雲交流道啟用後，竟然風水輪流轉，變得十分搶手，首批46棟標售案，不到2個月便銷售一空，價格平均在240萬元以上，且購屋者以台中、高雄等外縣市民眾居多，顯示便利的交通，的確是吸引民眾購屋的一大誘因。

國產署遂打算一口氣將剩餘的21棟國宅全部辦理標售，以便早日解除、跳脫蚊子館污名，惟因縣議員張志銘等地方人士提出「銀髮族落點計畫」，基於對地方的尊重，也決定予以配合，扣除長照用途，只標售11棟國宅。

南投縣議員張志銘說，竹山鎮目前人口數達5萬多人，其中超過65歲的老人有9000多人，約佔全鎮老人比率17%，未來將與縣府、公所一起合作推動「銀髮族落點計畫」，善用這10棟國宅，讓老人家獲得妥善照料，年輕一輩能無後顧之憂，好好安心工作。