熱傷害不可輕忽 9月才11天就有逾百人就醫

今年的高溫天數持續很久。（記者林彥彤攝）

2017-09-11 19:00

〔記者林彥彤／台北報導〕我國網球女將詹詠然在世大運因熱衰竭退賽引發爭議，不過衛福部統計，今年熱傷害就醫的人數的確明顯比去年多，就連現在九月還沒過半，就醫人數就逼近去年同期一整月的量。衛福部國健署提醒，初秋氣溫仍高，民眾要小心中暑並多補充水分。

根據衛福部疾病管制署統計，熱傷害就醫的人數明顯較去年多，今年八月高達695人（去年同期495人），不僅如此，九月才過11天，就醫人數就達133人，直逼去年一整月才142人的紀錄。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說明，門診中的確也發現今年患者比去年多了一成，推測主要原因應該是今年的高溫天數持續很久。

朱柏齡說，只要天氣熱，又沒有補充水分或防曬就有可能會造成中暑、熱衰竭等，就醫的民眾年齡層廣，最小有14歲在外跑操場的學生，年紀最長也有足不出戶68歲的高齡者。

朱柏齡強調，很多民眾錯誤以為在家不出門就不會有中暑的可能，其實對於高齡者、患有心血管疾病或慢性疾病的患者等，因為散熱功能差，所以在市內也有可能會有熱傷害。

國健署提醒，當發現自己或家人身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳呼吸加速，嚴重者出現無法流汗、頭痛、頭暈等症狀時，就應協助就醫。