埔里出美女！台灣小姐高曼容返母校拍片

2017-09-11 18:53

〔記者佟振國／南投報導〕今年甫出爐的台灣小姐高曼容將代表台灣參加國際賽，今天特別返回位於南投埔里的母校國立暨大附中，拍攝高中3年的學習歷程供選美比賽大會參考，特別感謝師長教導，擔任儀隊、司儀經驗豐富的她也不忘對學妹傾囊相授，展現高度親和力。

家住南投埔里的高曼容年僅20歲，目前就讀文化大學戲劇系，已有多次參加選美比賽經驗，16歲還就讀暨大附中，參加故鄉埔里農會為行銷茭白筍而舉辦的2013年美人腿公主選拔，身高170，除展露修長美腿，才藝比賽時以曼妙的孔雀舞驚豔全場，才貌兼備，獲得第3名佳績，相隔2年參加2015全球城市小姐選拔榮獲第2名，這次挑戰台灣小姐獲複賽第2名，將代表台灣參加國際賽。

選美比賽要求參賽佳麗提供自己的求學歷程，高曼容今天特別返回母校暨大附中拍攝相關影片，高中時期就讀語文實驗班，英文好，成為她將征戰國際的利器，還選修法文、日文，加上自幼學習長笛、鋼琴、舞蹈，內外兼修。

高曼容特別感謝高中時期師長鼓勵要多元學習，不論學業、校內活動及校外社區參與，從中汲取許多寶貴經驗，豐富自己的視野，除以擔任儀隊、大會司儀的經驗對學妹傾囊相授，也鼓勵學弟妹勿自我設限，才能有無限可能。

暨大附中校長張正彥代表全校師生對優秀校友給予祝福，希望能在國際賽獲得佳績，對她熱愛故鄉，以此為逐夢的原動力給予肯定。