陸戰隊70周年環台接力路跑 竹市議長送飲料打氣

海軍陸戰隊70周年環台接力路跑第6天，新竹市議會議長謝文進（穿白襯衫者）特地準備運動飲料為跑者打氣。（記者洪美秀攝）

2017-09-11 18:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年是海軍陸戰隊70周年，新竹市海軍陸戰隊退伍協會響應環台路跑活動，今天也有60多名退伍將士從新竹縣湖口段接力跑到新竹市香山與苗栗縣交界處，新竹市議長謝文進也準備運動飲料加油打氣。最年長的72歲彭世一已退伍40年，他說，「一日陸戰隊、終生陸戰隊」，能夠躬逢其盛，很光榮。

新竹市海軍陸戰隊退伍軍人協會理事長余泉霖說，今年是陸戰隊70周年，透過環台路跑活動，吸引很多退伍的陸戰隊參加，希望傳承陸戰隊的軍人精神。

參與路跑官階最高的是政戰部副主任張壽齡，民國100年退伍，能夠參與路跑活動，很有意義，大夥兒6日從高雄出發後，已跑過台東、花蓮及宜蘭，新竹市是第6天、第10站，很多退伍的陸戰隊都來響應，參與者已達700人，預計16日跑回到高雄，要展現「一日陸戰隊、終生陸戰隊」精神。

高齡72歲的彭世一說，平常就有跑步習慣，陸戰隊的體格不是蓋的，這就是陸戰隊的精神與榮譽感。

議長謝文進也感佩陸戰隊精神，除送上運動飲料為參加者加油打氣，也提醒環台接力路跑者要注意安全及颱風動態、安全為上。

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