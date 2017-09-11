泰利颱風逼近 彰化菜農忙搶收

2017-09-11 17:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕泰利颱風強度持續加強，甚至有可能朝台灣直撲而來，彰化縣溪州鄉種植青蔥的農民，未免心血泡湯，今日天未亮就已經出門採收，供量比平日多2成，埤頭供銷市場出貨量也比前日增加3成，其中包心白菜供量從10公噸暴增18.9公噸，增加近1倍。農民表示，近日青蔥量少價高，雖然青蔥莖長度不符預期，只能先搶收。

溪州鄉三條村是青蔥盛產區，受颱風影響，今日社區不少農民比平日還早起，清晨5點就去蔥田採青蔥，接著不停蹄的運回家中清洗、綑綁，整裝出貨，希望趁蔥價高時賣得好價錢。

翁姓農民表示，今年氣候燥熱，不利青蔥生長，白色莖肉部分比往年短小許多，標準應該15公分以上，可是今年只剩不到10公分，原本這些短蔥應該重新復植，可是市場供貨吃緊，加上颱風來襲，只好先採收，否則青蔥雨襲後就沒救了，損失更慘重。

埤頭供銷中心是當地包心白菜重要集散地，遇到颱風來襲前夕，菜農不敢輕忽，紛紛提早採收，昨日到貨量從平日10公噸暴增到18.9公噸，把大型運菜車塞得滿滿的。

許姓菜農表示，包心白菜是看天吃飯的蔬菜，日前數波午後陣雨後出現豔陽，造成不少包心白菜根部加速腐爛，現在颱風又要來了，未免心血白費，能搶收的就先搶收。