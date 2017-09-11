居民鼓譟插嘴不給講 鄭文燦：不然換你當市長？

大園區菓林都市計畫區的兒十四兒童公園暨管理中心落成，地上2層為管理中心、地下2層為收費停車場。（記者陳昀攝）

2017-09-11 17:49

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市大園區菓林都市計畫區的兒14兒童公園暨管理中心今天落成，市長鄭文燦原本開心前往剪綵，但數十位里民到場後，發現大園區長呂水田過去擔任鄉長時答應的里民活動中心，竟然變成隸屬區公所的管理中心，在現場不斷躁動，鄭文燦聽完意見要回應時居民仍不斷插嘴，最後按捺不住說「要不要等我講完？不然換你當市長？」大家才安靜下來。

鄭文燦指出，管理中心為地上2層及地下2層的綠建築，市府編列總工程經費1億3000萬元，其中2000萬元由交通部補助興建停車場，解決周邊停車問題，目前由大園區公所管理。他要求區公所與居民展開協調會，簽訂管理辦法，開放部分空間讓居民使用，並承諾，內部缺乏的設備，市府也會出資補足。

菓林里長陳錫達抱怨說，菓林里一直沒有活動中心，兒14公園要興建前，呂水田曾承諾要將這棟建築給菓林里使用，現在不但變成管理中心，停車費的月租費還比附近民營停車場貴1000元，讓里民完全沒有被回饋到的感覺，而且菓林社區發展協會原本和學校借用空間辦理社區課程、活動，為了搬進新的活動中心，都已終止借用，如今變成這樣，大家很傻眼。

鄭文燦回應說，先前如何承諾不溯既往，由市府來解決，由於此處腹地較小，無法同時蓋社區活動中心，但市府會讓社區居民能充分利用這個空間、提升效率，要求區公所與里民與社區發展協會協商，簽訂管理辦法，二樓展演空間可以作為里集會空間，讓大家使用。