李明哲去中國就要懂人家法律？她突破盲點打臉

NGO人權工作者李明哲被中國「顛覆國家政權罪」逮捕，今日早上9點30分於湖南人民法院被「當庭認罪」。（法新社）

2017-09-11 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕NGO人權工作者李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，今（11）日早上9點30分於湖南人民法院「當庭認罪」，針對許多人表示「去別人國家就要知道人家的法律」這句話，曾代表自由台灣黨參選立委的台大研協前會長周芷萱在個人臉書上大酸：「這不是去別人的國家，他們是在宣示你是中國人」。

針對李明哲被認罪一事，周芷萱在臉書上表示：「老天鵝啊，還有人說『去別人國家就要知道人家的法律』。今天中國之所以這樣搞，不就是在宣示中華民國跟中華人民共和國是一個國家，世界上只有一個中國而且不是中華民國，中華人民共和國的治權及於中華民國國民嗎？」

她並認為中國以顛覆國家政權罪、煽動顛覆國家政權罪的名義逼李明哲認罪，卻不是「間諜罪」，由此證實：「這不是去別人的國家，他們是在宣示你是中國人，他的國家就是你的國家，我說在座的各位都是中華人民共和國人。不要再矇眼說中華民國是獨立的國家了好嗎，中華民國早就在1949年被中華人民共和國幹掉了啦，china都寫在上面了是不會看喔？國際不停說世界上只有一個中國是聽不懂什麼意思喔？」