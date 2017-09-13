買二手車的另一選擇 首長座車C/P值高

上網點點滑鼠就能買到公家機關報廢品。（此為合成圖，記者臺大翔攝）

2017-09-13 07:30

〔記者張嘉渝／台北報導〕手癢想上網拍？除了上Yahoo、蝦皮購物，你還可以上「臺北惜物網」！該網站主打拍賣公家機關報廢品，品項以電腦周邊設備為主，負責建置網站的臺北市動產質借處秘書賴貞云表示，得標價格實惠，就算只取零件當修繕備品也很划算。此外，該網站熱門品項還包括「首長座車」，賴貞云分享，首長座車的出廠年份雖久，但公里數通常不高，而且過去常停於地下室，也有固定保養，車況通常不錯，值得下標！ 想要擁有首長座車，其實只要在官網（shwoo.taipei.gov.tw）加入會員並完成手機簡訊及電子郵件雙重認證就可取得下標資格。下標前，若想一睹首長座車「本尊」，還可利用網頁中的連絡電話，與承辦人預約現場看貨，建議事先充分了解拍賣物狀況後再行下標。

拍賣物會在上架後10天或有人下標後5天的中午12點截標，建議截標當天中午11點過後死守在電腦前隨時掌握各方下標狀況較有機會得標。得標後，民眾只要完成繳費，並經過驗車、重新領牌、過戶等手續，即可一邊將車開回家，一邊幻想當官開道的情境！

全國有3,330個機關、學校會將報廢品上架到臺北惜物網拍賣。（擷取自臺北惜物網官網）