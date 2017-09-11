新北4紀錄片 獲邀參加「香港華語紀錄片節」

2017-09-11 17:25

〔記者何玉華／新北報導〕「香港華語紀錄片節」今年設立「新北市紀錄片獎精選」單元，邀請「2016新北市紀錄片奬」4部優選作品參加，10日下午在香港光華新聞文化中心舉辦新北市紀錄片的座談會，讓資深紀錄片製作人史祖德與導演于光中、林煥文暢談拍片甘苦，以及有關紀錄片「講故事的技巧」，現場吸引了超過百位的觀眾入場。

史祖德說，紀錄片創作者往往想把所有想說的內容都放進來，反而沒有辦法釐清主軸，有效率地在作品中將最想談的事情說清楚、抓住觀眾，是紀錄片創作者最重要的課題；林煥文和于光中則分享提案經驗，于光中說，經歷歐洲、亞洲的提案歷練，慢慢修正方向和技巧，抓住評審的口味及各地提案會的遊戲規則。林煥文則說，提案會就像一場秀，五花八門又充滿驚奇，「誠懇」是必要的元素。

4部影片包括《牧者》、《神明事務所》、《遷移啟事》、《淘金熱》；于光中的作品《淘金熱》描述一名投機份子帶著僅存的6百美元，前往上海準備東山再起的故事，試圖用一名當事人的觀點，描繪一個真實殘酷的世界，美夢的誕生和破碎，或許都在一念之間。

林煥文的作品《遷移啟事》敘述台中火車站旁的建國市場將走入歷史，生氣勃勃的基層文化和傳統市集的消逝，象徵了時代的改變，也有濃濃的往日情懷；社會不同階層的小人物故事，濃厚的人情味及對新舊文化交替間矛盾的議題，引起香港觀眾的共鳴。