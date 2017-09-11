學生爆料義民祭淋雨4小時 文化局長到校道歉

2017-09-11 17:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣私立義民中學學生到臉書社團《爆料公社》爆料，指稱他們參加9日義民祭的表演活動，主辦單位沒準備雨衣和躲雨的地方，讓他們淋雨淋了4個小時，衣服濕到下擺都可以擰出水來，批評主辦單位沒有給他們應有的尊重。

新竹縣政府文化局長張宜真今天到學校致歉，她說，義民祭開幕式時下雨，第一時間沒給表演者雨衣，她對表演者、家長和校方深深表達歉意，將深刻檢討改進，也再次感謝表演學生在開幕式完成表演。

爆料學生指出，原本以為碰上下雨會取消活動或延後，結果照跳，先不論佔用他們假日又沒有補假，萬一生病了怎麼辦？主辦單位一開始沒有準備雨衣，也沒有可以躲雨的地方，最後老師陪他們一起淋，淋到衣服下襬都可以擰出水了，雨衣大概12點才拿過來，「穿了跟沒穿有什麼不一樣嗎」？

他還說，表演完，主辦單位也只是感謝那些有名氣的官員，對他們這些淋雨表演的學生並無一句感謝，「希望校方跟主辦單位能重視學生好嗎」？他們吃苦沒有關係，但希望給他們應有的尊重。

也有參加義民祭的網友留言說：「那天我有在現場，看到小孩被淋成落湯雞，那些高官在上高興的發表言論，也沒想想下面可憐的小孩個個都淋成落湯雞了，讓人人看了真是不捨。」還有網友留言說：「感覺是別人的孩子死不完，要是有你們的孩子，你會願意讓他淋雨嗎？主辦單位太失職了！」

義民中學校長賴文政說，當天有300名學生參加這項表演活動，起初因為雨很小，所以沒想到要盡快聯繫主辦單位準備雨衣，沒想到後來雨越下越大，因此造成的不方便，對學生感到非常抱歉，不過還好學生回來後大致平安健康，有了這次經驗，以後活動會事先安排雨天備案。

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