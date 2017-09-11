400人搶修！中一中表達力課程 教出「金質」招牌

2017-09-11 17:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中3年前開設「表達力課程」，以跨科方式引導學生培養口語表達、簡報製作及溝通能力，盼助學生有自信開口發表有重點的意見，開辦以來躍升熱門課程，逾400人搶修外，更獲教學卓越金質獎肯定。

台中一中雖是中投區頂尖型高中，但校方發現，部份學生上課時明顯怯於表達意見，每次老師詢問學生意見時，不是觀望就是乾脆不發言，尤其來自偏鄉的學生不敢開口的情況更普遍。

此外，學校每年均有學生前往香港或其他國外大學升學，學生出國求學後最深的感觸均是國外學生習慣主動發表意見及見解，甚至跟老師討論課堂內容，台灣學生長期在課堂中被動接收老師給的學習內容，課堂中常消音，相較下學習動能較遜色。

台中一中考量「集中投區英才教之」，希望傳道之餘，也能教學生合宜的表達能力，敢於自信開口，雖不致能人人說出精闢見解，但至少要有「說重點」的組織能力，讓一中生入學後更精進發展。

3年前學校著手規劃「表達力」選修課程，由校長陳木柱領軍，前教務主任黃偉立、前教學組長陳孟宏與國文科教師楊孟珠、數學科教師陳光鴻等人從零開始規劃課程，目的是教學生口語表達能力、運用多元媒體製作簡報能力及能與團隊溝通的能力。

陳木柱說，他常說「媽祖」是最佳溝通者，每每引來學生大笑，但陳木柱強調，媽祖面對萬民祈求萬種心願，雖從未開口說，卻未曾有過信眾不滿，是最高的溝通境界，他希望學生體會「千言萬語」比不上「不言可喻」，說不到重點，比不說還糟糕。

課程讓學生透過議題觀察與實作，以跨科的輔導，讓學生逐步練就口語能力，包括把想法寫成文稿，再翻成英語表達，或是理科道理邏輯如何深入淺出說明，甚至如何聆聽別人的論述，整理出自己的邏輯再加以對話等能力。

課程也開放各地學校教師觀課，實施3年來，每回上課均有來自北、中、南的教師參與，這門課只收35名學生修課，最高紀錄有80餘名教師觀課參與，甚至與學生互動，讓學生獲得不同的引導。

陳光鴻指出，3年前首批上表達力課程的學生，今年正好參加大學升學考試，有修過課的學生均在個人申請口試關卡全數過關，另高二選社團幹部時，上過課的學生論述能力明顯突出，學生確實在改變。

此外，課程也漸受歡迎，限收35人的選修課，從一開始7、80人選修，到現在每次開課均已有400人搶修。

今年台中一中首度挑戰教育部舉辦的教學卓越獎甄選，一舉獲得高中職組金質獎，成「金質」招牌課程。