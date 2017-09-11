女孩大聲說口號募集 最高7千禮券

2017-09-11 17:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕10月11日為「台灣女孩日」，苗栗縣政府舉辦「女孩大聲說」口號募集活動，祭出2000到7000元禮券，鼓勵女性朋友拍攝影片展現自信風采，並呼籲全民關心女孩權益，營造友善女孩的社會環境。相關資訊可至「青靚女孩，自信未來」臉書粉絲專頁查詢。

聯合國將每年的10月11日訂定為國際女童日；行政院於102年起將這天訂定為「台灣女孩日」。

縣府今天在仁德醫護專校召開「青靚女孩．自信未來」系列活動記者會，由副縣長鄧桂菊、議員黃月娥、公館鄉長曾美露及勵馨基金會社工員宣布「女孩大聲說」口號募集活動開跑。

鄧桂菊鼓勵女孩勇敢說出屬於自己的宣言，凸顯獨立思考及女性獨有的溫柔與堅強人格特質，以此態度自信面對人生，創造自我未來，同時希望藉由口號募集平台，讓更多人聽見、看見進而重視女孩的權益。

縣府社會處表示，只要身為女性，至少一人，至多五人，自行拍攝一部20秒內的影片在27日前上傳至「青靚女孩，自信未來」臉書粉絲專頁，將邀專家組成評審團，根據臉書按讚數、口號與主題契合性、激勵性、創意與感動人心等項目進行評分。

社會處表示，冠、亞、季軍各1名，依序頒給7000、4000、3000元禮券，另評選出8名優選獎，各頒2000元禮券；獲獎名單將於10月11日在國立苗商舉辦的口號募集成果發表會中公布及頒獎。