9月到關山鎮 提絲瓜絡燈籠夜巡田水

2017-09-11 17:11

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮親水休閒農業區（簡稱關山休區）為行銷關山鎮，打造「夜訪關山燈火節」，9月的每個星期五、六、日帶著民眾提絲瓜絡燈籠夜巡田水，觀察關山圳夜間動植物生態，10月7日擴大開放民眾提燈籠巡水圳及關山鎮主要街坊。

關山休區理事長邱志宏表示，「夜訪關山燈火節」緣起於提供關山地區農田用水的關山圳，早期靠著關山鎮每一農戶出壯丁、修水圳方式，讓水源不致中斷，5年前關山休區與關山鎮農會合作，在10月10日恢復這項提燈籠、舉火把、出公工的傳統，近年將活動打造為關山鎮的特定節日，在每年10月的農閒期間舉辦。

第一波活動已於9月登場，每個星期五、六、日傍晚推出巡田水，由在地導覽人員帶著民眾巡田水、數星星、觀動植物生態，及大啖禾邊餐，每場次限額40人，今年提早到下午5時30分開始，民眾可以從白天玩到晚上，每人酌收50元報名費，走完全程再送50元消費券，憑卷可在鎮上消費，促進在地經濟。

10月7日登場的是遊龍守護關山圳，今年有舞獅教練支援5隻祥龍，將在當天帶著民眾一起巡水圳，另仿先人做護堤用的「石笱」，鎮民則自製環保袋裝上白米回饋給參與做石笱的民眾，同樣採收費制，相關訊息可洽關山休區賴小姐：0937015728。