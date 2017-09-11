員林車站黃金地段養蚊子3年 商圈規畫原地踏步

員林火車站空有美麗外觀，橋下使用率不彰。（記者顏宏駿攝）

2017-09-11 17:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化員林鐵路高架化後，橋下多了1.9公頃的土地，這些土地位於寸土寸金的員林火車站週邊，但高架化通車至今逾3年，火車站似乎沒有成為員林市區發展的火車頭，「黃金地養蚊子」被市民詬病已久，今天立委陳素月邀集相關單位舉行「員林火車站下空間規劃」公聽會，希望匯集各方的聲音，加速計畫進行。

員林鐵路高架化後，縣府及公所等相關單位都有規劃提振商圈經濟方案，其中最受矚目的為「大賣場進駐」和「員林觀光夜市」，當時被外界看好，市民無不認為，火車站商圈將再造員林榮景，但是「事與願違」，員林火車站高架外多出來的空間，除了作停車場之用外，商圈規畫進度原地踏步。

了解內情的人士表示，當初確有大賣場業者考慮進駐，但每個月50萬元的租金，租約一訂就得15年，每個月還得繳3％營業稅，如此高的租約門檻嚇走廠商。至於觀光夜市則因台鐵規定不得使用明火，以致業者投標興趣缺缺。

今天公聽會中，台鐵代表指出，招商規劃結合公園與市集、鐵路穀倉活化利用、靜修路至莒光路間景觀營造計畫、龍燈公園規劃停車場使用等，為了讓火車站的經濟動能爆發，台鐵一直跟公所和縣府交換意見。

陳素月表示，從鐵道高架橋從靜修路到三民街之間是「黃金地段」，可惜建設一直未到位，附近里民一直希望有一個「集會所」，殷切期盼員林鐵路高架後新增的橋下空間與騰空路廊，能規畫部分空間建置活動中心。