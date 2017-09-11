離岸風電9開發案環評 審查裁定「補件後再審」

2017-09-11 16:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕綠能為政府當前發展目標，民間對於風電開發更是摩拳擦掌，今一口氣有9個離岸風電開發案排入環評會議，都是進行第2次初審作業，現場也吸引許多關注的環團及民眾表達意見。包括對白海豚、各種鳥類的影響，以及船隻航行、風場後續管理等問題都頗受關注，不過因部分資料尚欠缺資料，初審會議裁定補件再審。

此9案於今年6月首次送入環評初審會議，當時環保署認為9案均屬於彰化外海之航道離岸風力，輸電線路也具有共通區位特性，又送審時程相近，現場勘查及意見陳述會議採9案整合方式辦理，因此專案小組審查會議以開發單位之不同，採「大彰化4案」、「海龍2案」、「海鼎3案」等3場次進行聯席審查會議。

率先進行的是大彰化4案，包括大彰化西北、東北、西南、東南4個風場，位於彰化線西鄉及鹿港鎮外海，為經濟部能源局所公告12號至15號風場，單機容量介於4MW至11MW，各風場最大總裝置容量為598MW、570MW、642.5MW、613MW，各風場與船舶航道保留107公尺為緩衝區。

環團包括彰化縣環保聯盟、馬祖魚保護聯盟均到場表達關切，包括建議開發單位提供更完整資料以利所有人了解及審查作業，也要求應該成立管理中心，且提出因鳥類魚類監測都在區域內，針對區外的棲息空間也應該做評估。即使為發展綠能，要讓風電開發案通過，但該有的關於動物、生態的資料，都必須更嚴謹。

環評委員也存在諸多疑慮，認為開發單位並未說清楚，包括對航行船舶的影響、對鳥類及白海豚等生態調查不足、相關文化資產調查更被批評為「不及格」，也建議開發單位應釐清未來封場是否開放捕魚或遊憩，以及後續安全管理問題。有委員更直指，開發單位提供資料不足以致延誤審查，但外界卻認為是環評委員在擋，十分不合理。

環評委員最後裁定此案補件後再審，開發單位須再檢討打樁期間噪音管制作為、進行天然災害如颱風地震、船舶碰撞、雷擊損害及施工營建維護等風險評估，並應完整呈現遷徙性鳥類、原生物種及相關魚類等水生生物影響進行評估。對於陸域有形及無形文化資產調查內容亦應進行等多點事項。