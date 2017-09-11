中客減少沒影響 外籍郵輪靠港穩定成長

2017-09-11 16:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣郵輪市場前景看好，台灣港務公司表示，基隆港不定期郵輪母港今年1至8月的艘次及人次都比去年同期成長超過百分之百；而外籍郵輪來台掛靠港郵輪也呈現穩定成長趨勢，由於客源多元，載客量未受中客包船減少影響，顯見台灣郵輪市場組成相當多元、穩定。

台灣港務公司表示，今年暑假期間公主郵輪、歌詩達郵輪、麗星郵輪均有從基隆港出發航次，基隆港不定期郵輪母港2017年1至8月達98艘次、22.5萬人次，較去年同期（47艘次、10.7萬人次）分別成長108.5%、109.8%。而基隆港更在今年8月獲得ACLN（亞洲郵輪領袖平台，Asia Cruise Leaders Network）宣布受評選為亞洲最佳郵輪母港，是亞洲郵輪港口中備受矚目的新興客源市場。

據統計，外籍郵輪旅客來台的掛靠港郵輪亦呈現穩定成長趨勢，因客源多元，未依賴單一市場，客量並未因中客包船減少而受影響，2017年1至8月累計達56艘次、9.3萬人次，較去年同期（48艘次、7.2萬人次）分別成長16.6%、29.2%，顯見台灣郵輪市場組成多元、穩定。

台灣港務公司表示，2017年將有7艘首航郵輪，截至8月底為止已有6艘靠港，分別是歐洲2號（EUROPA 2）、愛-達貝拉輪（AIDABELLA）、歌詩達-新浪漫號（COSTA NEOROMANTICA）、歌詩達幸運號（COSTA FORTUNA）、南冠號（L'AUSTRAL）、盛世公主（MAJESTIC PRINCESS），隨時序邁入下半年度，皇家加勒比郵輪今年新建成的16.7萬噸郵輪海洋讚禮號（OVATION OF THE SEAS）也將在11月10日首航基隆港，郵輪迷們可以把握機會到港欣賞。