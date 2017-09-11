詹詠然棄世大運挨罵 醫生嗆「有骨氣就懲處」

台灣網球好手詹詠然棄世大運赴美網參賽遭國人批評至今。（資歷照，記者簡榮豐攝）

2017-09-11 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕世大運已風光落幕，但台灣網球選手詹詠然稱因身體不適放棄混雙卻在隔日赴美國參加網球公開賽惹議，話題延燒至今，醫勞盟醫師林秉鴻在個人臉書上表示：「台灣有骨氣一點就是做出懲處，然後以後國家比賽不要徵召職業選手，一律用國內選手」，且認為國人又要台灣隊成績好看，然後又要叫人放棄選手吃飯的國際比賽，可以說是「無恥」了。

台灣網球好手詹詠然首度摘下美國網球公開賽女雙冠軍之後，隨即在個人臉書發表聲明，解釋世大運退賽始末，也向混雙搭檔謝政鵬道歉。雖在第一時間發表道歉文，但大部分國人卻不領情。

醫生林秉鴻在個人臉書上表態，認為大家連日來罵個不停是在罵無聊的，若不做出懲處，同樣的事情只會一再上演，並說：「其實我覺得，世大運大會是可以懲處的，包括取消世大運女雙一金、女子團體一金與混雙一銅還有網球台灣團體總積分衛冕的成績。台灣有骨氣一點就是做出懲處，然後以後國家比賽不要徵召職業選手，一律用國內選手。」、「我是職業選手我一定很想拒絕國家的徵召。」

對此網友留言回應：「他（詹詠然）一切照規章走，沒有理由懲處的。這只是道德問題，不是法律問題。」，林秉鴻則回覆：「是的，眩暈很難客觀的測量。我在美網結果出來之前就說當有衝突時絕對是放棄世大運而不是美網，國人又要台灣隊成績好看，然後又要叫人放棄選手吃飯的國際比賽，可以說是無恥了。」

醫師林秉鴻在個人臉書上發表詹詠然棄世大運的看法。（圖擷自臉書）