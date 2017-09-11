啟動高齡照護多元輔療 治療犬來駐診

治療犬「天天」和住民長輩玩遊戲。（記者張軒哲翻攝）

2017-09-11 16:24

〔記者張軒哲／台中報導〕毛小孩魅力無法擋！仁馨樂活園區引入動物輔助治療，首次邀請台灣動物輔助治療專業發展協會兩治療犬「天天」和「魯比」來駐診，有長輩因為從未近距離接觸過狗而感到緊張，幸在動輔師引導後都能放鬆和牠們一起拉繩玩遊戲，稱讚狗狗「古錐喔」，場面溫馨。

治療犬初次來到仁馨樂活園區與長者互動，有幾位阿嬤們和狗互動的經驗不多，一開始要求在旁觀看就好，但當「魯比」和「天天」來到身邊溫柔的用狗掌搭上輪椅踏板時，阿嬤忍不住伸手撫摸、用輔助鏟餵食飼料，和治療犬互動起來，笑容燦爛。

動物輔助治療師何佳芸說明，許多長輩可能因為肢體反應動作較慢，或過去沒有養寵物的經驗，容易緊張，但只要透過漸進式的引導，創造一個穩定、友善的鼓勵環境，受訓過且通過高規格考試的專業治療犬往往都可以令長輩放下戒備、敞開心房，主動加入活動。

仁馨樂活園區執行長王詩婷表示，透過長輩和家屬能與治療犬實際互動，加深他們對動物輔助治療的認識，仁馨也希望把動物輔助治療這塊領域漸漸引入到照護機制中，從單次性的探訪漸漸轉變成常規性活動，加深治療犬和長輩們之間的連結，幫助長輩在表達能力、認知能力、肢體復健上獲得更多進步。

另一方面，仁馨也正籌備開設海線第一個治療犬專班，讓鄰近有興趣的飼主及適合的狗兒們有機會接受正規治療犬訓練，就近服務。