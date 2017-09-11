西港糖鐵面臨拆除 今有民眾抗議促重啟審議

搶救西港糖鐵，西港堀仔頭生態藝術村成員到市府抗議。（記者劉婉君攝）

2017-09-11 15:59

［記者劉婉君／台南報導］配合台南市西港外環道開闢，總爺糖廠西港線糖鐵面臨拆除命運，為了搶救西港糖鐵，「反西港外環道自救會」日前提報為文化景觀，但經台南市文資處審查，已決議不予列冊追蹤，西港堀仔頭生態藝術村今天前往市府抗議，並重新將旗站等提報古蹟，要求市府重啟審議，且在決議前須暫停相關工程施工。

文資處長林喬彬代表接受提報申請書時表示，總爺糖廠西港線文化景觀案決議不予列冊追蹤，但文資處已協調工務局在進行道路規劃設計時，將糖鐵元素融入作為道路景觀的一部分，並作完整的解說，使在地歷史記憶得以延續。市民依法提出古蹟案申請，文資處會依法辦理，進入價值評估，沒有任何黑箱作業。

抗議民眾表示，南市文資審議委員有15人，市府在現場勘查時卻只有4名委員，文資委員參與人數不足，僅不到委員總人數的1/3，少數委員就決定百年糖鐵文化遺產的生死，令人質疑，且4位委員對糖業及鐵道文化少有專書作品，應另組具糖業及鐵道專業的任務型專家小組進行評估。

抗議民眾同時也認為，市府身兼開發單位與文資審查單位，有「球員兼裁判」之嫌。要求在西港糖鐵歷史現場面臨危急存亡之際，將西港旗站逕列為暫定古蹟，總爺糖廠西港線逕列為暫定文化景觀，並依文資法進行文化資產價值評估。

林喬彬指出，相關法令並未限制價值評估人數，當天出席的4人中，有2名文資審議委員及2名專家，涵蓋建築及文化景觀領域。據台糖公司表示，旗站雖始建於民國42年，但在民國69年已進行大幅度改建，非當初原貌。

工務局指出，西港外環道路開闢案，十多年前在當地居民陳情要求下，市府向中央爭取開闢經費，於104年獲得2億元補助預算，

8月31日西港區12里里長聯合召開記者會，表示為了西港發展，西港外環道路確實有開闢必要。工務局會將鐵軌、轉轍器等元素儘量保留，並將其融入自行車道規劃設計中，沿著原糖鐵路線的脈絡，讓文化地景的保存與休閒遊憩妥善結合。

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