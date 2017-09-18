天天吃好料》豐原區九寨溝牛肉麵 羌族特殊風味

九寨溝牛肉麵店的紅燒牛腩，牛腩給的很大器，料好實在。（記者歐素美攝）

2017-09-18 09:05

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區育英路上的九寨溝牛肉麵，飄香十多年，位於巷弄裡的小小店面，每到用餐時間，高朋滿座，常常找不到座位，不少民眾乾脆外帶回家享用，由於店面臨近豐南國中校區，許多學生從小吃到大，就算畢業後出社會工作，還是經常結伴找老同學一起回來品嚐記憶中的美味。

九寨溝牛肉麵店的老闆娘余明江，是中國四川九寨溝的羌族人。因丈夫杜壬癸到中國工作，兩人相識結婚，2003年返台定居，夫妻倆原本在夜市擺攤賣麻辣燙，因湯頭美味，不少人勸她可以賣麵，有一次她因忙生意，沒空照顧小孩，致孩子差點走失，終於讓下定決心，利用住家一樓開麵店，以兼顧家庭。

余明江是九寨溝的少數民族羌族，她表示，羌族人吃的牛肉麵和傳統的四川牛肉麵略有不同，她為了開店還特別返鄉向媽媽學藝，湯頭採用十多種中藥熬製，就是要煮出「媽媽的家鄉味」。

中國的飲食重鹹重油，她一開始煮出來的牛肉麵，客人常覺得太鹹、太油，她花了很多時間，慢慢調整出台灣人能接受的口味，就算麻辣，也可依顧客嗜辣的程度而有不同選擇，從此闖出名號，成為豐原區知名的巷弄美食。

店內的招牌就是限量的紅燒牛腩麵，晚到就吃不到。余明江說，麻辣牛肉麵使用的腱子肉或牛筋、牛肚等滷味，前一晚就要先滷才會入味，隔天才好切片；紅燒牛腩麵的牛腩則當天現炒現煮。她每天清晨6點就起床到菜市場採買備料，開始忙碌的一天。

常客表示，九寨溝的湯頭鮮美、麵條Q彈、牛腩入味有嚼勁。麻辣涼拌牛肚、豆干等滷味小菜，又麻又辣，更是讓人一口接一口。店內的麻辣乾麵也是許多老饕的最愛，豐南國中校友周怡妏從小吃到大，畢業後還是常跟同學回來品嚐，她表示，九寨溝的麻辣乾麵，吃起來有麻辣香卻不會太辣，十分美味。

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