「最容易受到極端氣候影響」台灣排名世界第8 ，屏科大與慈濟基金會攜手辦研討會找對策。 （屏東科技技大學提供）

2017-09-11 15:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學指出，根據風險評估公司Verisk Maplecroft最近發表的報告，台灣在全世界最容易受極端氣候威脅城市排名中名列第8，為了探討相關議題並研擬因應對策，屏科大社會工作系及災害防救科技研究中心、慈濟基金會、澳洲查爾斯達爾文大學共同合作，今明連續兩天舉辦「Community-Based Disaster Risk Reduction and Recovery（降低社區災害風險與災後復原國際學術研討會）」，針對災難援助與永續發展進行交流，希望強化未來減災工作效能。

受邀與會的專家學家橫跨南北半球，包括紐西蘭防災研究專家Dr. Ljubica Mamula-Seadon、法國防災管理專家Dr. Ana Maria Cruz、土耳其災後心理重建及社區災害管理專家Dr. A.Nuray Karanci、印尼災害風險管旱氣候變化適應專家尼Dr. Saut Sagala等。

兩位任教於日本京都大學防災研究所的Dr. Ana Maria Cruz、Dr.Ljubica Mamula-Seadon也以專題演講，分別就合併天然與人為（複合式）災害風險評估與疏散撤離計畫，及透過培力建構社區復原力，依不同文化背景的社區營造，作為台灣借鏡參考；任職印度印西亞萬隆科技大學建築與規劃政策發展學院的Dr. Saut Sagala，也針對印尼火山爆發受災社區復原力的比較研究。

屏科大校長戴昌賢說，這次研討會希望提供更多災後復原及重建的專業知識，並通過社區發展方式積極的幫助台灣和世界各地，屏科大在防災和水土保持上的研究成果結合慈濟基金會的人本服務，兩者專長及貢獻必能加乘，相信能為國際上各地災難防治及重建盡一分心力。

研討會中別具特色的是慈濟基金會根據多年投入防救災的經驗進行專題研究發表，慈濟基金會主任何日生說，慈濟以人文為本，重視地球上各種災難、貧病，同時也不斷的追求新的知識，慈濟近年透過「減災希望工程」，除了長期投入國內災害救援、災後復原與家園重建服務外，更不定期舉辦、參與跨機構的災害聯繫會報或研討會議，期望提升台灣災害管理能力。

屏科大也表示，會中文章結合國際、本土、慈濟等災害救援經驗進行分享，對台灣在因應全球氣候變遷與災變不確定性，將能夠帶動新思維，也讓台灣災救防教育及重建業務和國際接軌。