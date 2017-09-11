古坑樟湖將有自來水可喝 今年發包後年供水

雲林縣長李進勇今天前往古坑樟湖國中小學簡易自來水水源地會勘。（記者黃淑莉攝）

2017-09-11 15:41

［記者黃淑莉／雲林報導］水利署水源經營組長林元鵬、自來水公司第五區管理處長穆岳鈞、雲林縣長李進勇等人，今天在古坑樟湖國中小學研商樟湖、桂林山區供水改善問題，並到樟湖國中小學簡易自來水水源地實地會勘。

六三水患及多場午後雷陣雨沖毀樟湖國中小學簡易自來水設施，加上縣道149甲線路基嚴重流失，造成搶修困難，學校斷水3個月，也凸顯出山區供水問題，李進勇上月底向前行政院長林全請命，相關單位今天南下會勘及與地方座談。

古坑鄉公所簡報指出，樟湖、桂林山區沒有自來水，居民接管引山泉水使用，枯水期時為爭水源常有糾紛，且遇有風災、雨災水管破損維修險象環生，供水改善有二個方案，第一是就現有樟湖國中小學簡易自來水設施提供居民取用，經費少、不需再設加壓站或蓄水池，但水源處位處偏遠維修不易，若再遇豪大雨有崩塌，恐要斷水數月。第二是銜接大華山自來水供水延管工程，水質、水源及供水穩定，但須設配水池、加壓站。

林元鵬表示，經過多方意見整合後，預計將以「銜接大華山供水延管工程」解決當地用水問題，而現有的簡易自來水系統將做為備援，以因應不時之需，盼水公司、縣府相關單位共同努力，經費部分水利署會盡最大能力補助，盼工程能在今年底發包，明年完工，後年民眾即可享用到自來水。

李進勇感謝中央鼎力幫助，當場要求縣府團隊、公所能全力配合，不要因地方配合問題讓工程延宕。現場村民聽到有自來水可用拍手叫好。

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