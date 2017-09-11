竹縣辦玩騎九降瘋 將開放自行車騎上台68線

新竹縣長邱鏡淳（左三）今天參加「玩騎竹縣九降瘋」活動宣傳記者會，邀請民眾報名體驗騎自行車上東西向快速公路的飆風快感。（記者蔡孟尚攝）

2017-09-11 15:37

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府將於11月4日舉辦「玩騎竹縣九降瘋」自行車活動，路線全程33公里，安排參加民眾騎上平常不開放機車、自行車上路的東西向快速公路台68線；縣長邱鏡淳今天在記者會上說，機會相當難得，歡迎自行車騎士來新竹縣享受征服東西向快速公路的飆風快感。

邱鏡淳和參加記者會的地方人士，在會中以原地踩踏自行車的方式點亮活動標語「2017玩騎竹縣九降瘋」，宣示自即日起受理各界報名，限額3500人、每人報名費420元，報名請上「玩騎竹縣九降瘋」活動官方網站。

新竹縣政府交通旅遊處也表示，11月5日也配合舉辦「單車輕旅行」活動，以單車達人帶領騎乘的旅遊方式，邀請愛好騎自行車的民眾深度探訪竹縣在地文化風景，推出「新埔田園宗祠文化之旅」、「北埔峨眉客家風情之旅」、「竹北知性之旅」及「關西人文之旅」4條不同風格的單車路線，遊程中除了教導正確的自行車騎乘方式外，也將深入導覽各景點與商圈，另提供季節性特產柿餅、巷弄小吃黑糖包、客家特色仙草麻糬等遊程補給品，並依季節與在地人文特色安排不同的 DIY 手做體驗課程，報名頁面也在「玩騎竹縣九降瘋」的活動官方網站上。